கடைசி வரை அப்போ பேசத்தான் போறீங்க.. ரெட் கார்டு இல்லை.. அசீம் தான் அப்போ டைட்டில் வின்னரா?

சென்னை: இந்த வாரம் ஷோவே போரிங்காக சென்ற நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை ஷூட்டிங்கிற்கு முன்பாக சண்டை வரவைக்க வேண்டும் என ரேங்கிங் டாஸ்க்கை மீண்டும் கொண்டு வந்தனர்.

பற்ற வைத்த நெருப்பு சரியாக பற்றிக் கொண்ட நிலையில், வழக்கம் போல அசீம் இஷ்டத்துக்கு கத்த ஆரம்பித்தார்.

ஷிவினை மறுபடியும் 'வாடா டேய்' என அவர் சொன்னதாக அவரை வெளியேற்ற வேண்டும் என ரசிகர்கள் கொந்தளித்து வரும் நிலையில் இந்த வாரமும் கமல் பேசப் போவதாக வெளியாகி உள்ள முதல் ப்ரமோவை ரசிகர்கள் பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஆயிஷா.. ஜனனி.. தனா.. என்ன பெண் போட்டியாளரா வெளியேத்துறாங்க.. பிக் பாஸில் எதிரொலிக்கிறதா ஆணாதிக்கம்?

English summary

No Red Card for Azeem, Bigg Boss fans slams Kamal Haasan latest promo due to this reason. Kamal Haasan this week also roasted Azeem and saved him at the last moment.