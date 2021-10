அட பாவமே...சின்ன பொண்ணுவை காப்பாற்ற ஒருவர் கூட இல்லையா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி கடந்த 27 நாட்களாக விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மிக விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் இதுவரை நமீதா மாரிமுத்து மருத்துவ காரணங்களால் அவராக வெளியேறி உள்ளார்.

அவரைத் தொடர்ந்து நாடியா சாங் மற்றும் அபிஷேக் ராஜா ஆகியோர் எலிமினேஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். நான்காவது வாரத்தின் கடைசி நாளான இன்று அடுத்ததாக ஒருவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற உள்ளார்.

English summary

Latest sources said that this week chinna ponnu will get evicted from bigg boss tamil season 5. kamal will announce this today. None of the contestants is ready to use coin's power to save chinna ponnu. So, chinna ponnu and thamarai are disappointed and shocked.