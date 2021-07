4 கல்யாணம் இல்ல.. 40 கல்யாணம் கூட பண்ணுவேன்.. சாமியார் ஆகமாட்டேன்.. பிரஸ் மீட்டில் ஆவேசமான வனிதா!

சென்னை: பிக்கப் ட்ராப் படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய வனிதா விஜயகுமார் 4 கல்யாணம் இல்ல 40 கல்யாணம் கூட பண்ணுவேன் என ஆவேசமாக பேசினார்.

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அண்மையில் போட்டோ ஒன்றை ஷேர் செய்தார். அதில் நடிகர் பவர் ஸ்டாருடன் மாலையும் கழுத்துமாக திருமண கோலத்தில் இருந்தார் வனிதா.

வனிதாவின் இந்த போட்டோ பெரும் வைரலானது. பலரும் அந்த போட்டோவை பார்த்து பவர் ஸ்டாருடன் திருமணமா என கேட்டு வந்தனர். சிலர் எந்தப் படத்துக்கான புரமோஷன் இது என்றும் கேட்டு வந்தனர்.

Vanitha says Not only 4 i do 40 marriages, that is my wish. She said this in Pickup movie press meet. Vanitha pairing with Power star Srinivasan in a new movie tittled Pickup drop.