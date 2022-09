பொன்னியின் செல்வனில் மட்டுமல்ல.. பெரும்பாலான படங்களில் மணி ரத்னம் ஸ்டைல் இதுதான்

இயக்குநர் மணி ரத்னம் தான் இயக்கிய பெரும்பாலான படங்களில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஹீரோக்களை வைத்து இயக்கியுள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் மட்டுமல்ல இதுவரை அவர் இயக்கிய படங்களில் ஒரு சில படங்கள் தவிர பெரும்பாலான படங்களில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஹீரோக்கள் நடித்துள்ளனர்.

மிகப்பெரிய நடிகர்களையே ஒன்றாக நடிக்கவைத்தவர். 150 நாளில் பொன்னியின் செல்வன் 2 பாகத்தையும் முடித்துக்காட்டியவர். இவரது ஆஸ்தான நாயகன் அரவிந்த் சாமி எனலாம்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தை நானும் எடுக்க போகிறேன்..கலைப்புலி தாணு அதிரடி

Director Mani Ratnam has directed more than two heroes in most of his films.Apart from Ponni's Selvan, most of the films he has directed so far have featured more than two heroes except for a few films. Mani Ratnam has done the same in most of his films, not just Ponniin Selvam with multi-heroes.