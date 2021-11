கமலுக்கு மட்டுமல்ல இவங்களுக்கும் இன்று தான் பர்த்டே...வாழ்த்துக்களால் நிரம்பிய சோஷியல் மீடியா

சென்னை : உலக நாயகன் கமலஹாசன் இன்று தனது 67 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ட்விட்டரில் HBDKamalhassan, ikamalhassan, HappyBirthdayKamalHassan போன்ற ஹாஷ்டேக்குகள் உருவாக்கப்பட்டு டிரெண்டிங் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஏராளமான ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

கமல் வேலையை பார்த்த வருண்... காப்பாற்றப்பட்ட சிபி, மதுமிதா, ஐக்கி

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், கவிஞர் வைரமுத்து, டைரக்டர்கள் ஷங்கர், கே.எஸ்.ரவிக்குமார், மோகன்ராஜா, வெங்கட்பிரபு, ஹீரோக்கள் மகேஷ் பாபு, ஆர்யா, ஃபகத்ஃபாசில், மாதவன், நடிகைகள் குஷ்பு, கஸ்தூரி, ராதிகா சரத்குமார், மகள் அக்ஷரா ஹாசன் உள்ளிட்ட பலரும் கமலுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Not only Kamal, Anushka shetty, venkat prabhu, singers karthik, srinivas also celebrate their birthday today. So the social media pages are full of birthday wishes as many people and fans are congratulating them.