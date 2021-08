மீண்டும் பேய் படத்தில் நடிக்கும் பிரபுதேவா... டைரக்டர் யார் தெரியுமா

சென்னை : பிரபுதேவா வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் தான் பிரபுதேவா நடிக்கும் 54 வது படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் டைட்டிலுடன் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு பொய்க்கால் குதிரை என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே பகீரா, பொன்மாணிக்கவேல் உள்ளிட்ட சில படங்களில் பிரபுதேவா நடித்து வருகிறார். அத்துடன் குலேபகாவலி டைரக்டர் கல்யாண் இயக்கும் பெயரிடப்படாத படத்திலும் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் 2 நாட்களுக்கு முன்பு தான் புதுச்சேரியில் துவங்கப்பட்டது. இந்த படத்தில் பிரபுதேவாவிற்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கிறார்.

சாதியை குறிப்பிட்டு ஓவர் பேச்சு.. 7 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு.. விரைவில் கைதாகும் மீரா மிதுன்!

English summary

prabhu deva to be act in one more horror movie which will direct by pa.vijay. mahima nambiyar will play female lead as forest officer role. 50 percent of this movie will shoot in forest.