பார்த்திபன்,கௌதம் கார்த்திக்கின் பட தலைப்பு வெளியானது… வித்தியாசமான பெயரா இருக்கே !

சென்னை : பார்த்திபன் மற்றும் கௌதம் கார்த்திக் நடித்து வரும் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

யுத்தசத்தம் என தலைப்புவைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டார்.

கௌதம் கார்த்திக்கு ஜோடியாக சாய் ப்ரியா தேவாவும், ரோபோ சங்கர் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Parthiban and Gautham Karthik for his next. It is now known that the film is titled Yutha Satham. Saipriya as the female lead and the film also features Robo Shankar.