ப்ளூ சட்டை மாறனை சும்மா விடமாட்டாரு போல பார்த்திபன்.. ரசிகர்கள் திட்டும் வீடியோவையே போட்டுட்டாரு!

சென்னை: இரவின் நிழல் படம் வெளியாகி பாராட்டுக்களை அள்ளும் என்று எதிர்பார்த்தால், ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகளை தான் கிளப்பி வருகிறது.

இரவின் நிழல் நாயகி பிரிகிடா சர்ச்சையாக பேசி பிரச்சனையில் சிக்கினார். அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் விதமாக ட்வீட் போட்டு பார்த்திபனும் அதே சர்ச்சையில் மாட்டிக் கொண்டார்.

அது ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த படம் உலகின் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் இல்லை என தொடர்ந்து கூறி வரும் ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கும் பார்த்திபனுக்கும் இடையே பெரிய மோதல் வலுத்து வருகிறது.

English summary

Parthiban shares, Iravin Nizhal fans reply to Blue Sattai Maran video in his twitter page. Big war between both goes in a very huge way after both starts reacted and replied to their tweets and videos.