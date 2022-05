சினிமா விழாவில் கடுப்பாகி மைக்கை வீசி எறிந்த பார்த்திபன்... அப்படி என்ன நடந்தது ?

சென்னை : சினிமா விழா மேடையில் திடீரென டென்ஷனான பார்த்திபன், தனது கையில் இருந்த மைக்கை கீழே வீசி எறிந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏன் என்னாச்சு, அப்படி என்ன நடந்தது என்பது தான் கோலிவுட்டில் பரபரப்பு டாக்காக உள்ளது.

நடிகரும், இயக்குனருமான பார்த்திபன் தற்போது இரவின் நிழல் என்ற படத்தை இயக்கி உள்ளார். இந்த படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்கப்பட்ட உலகின் முதல் சினிமா இது தான் என சொல்லப்படுகிறது. இதனால் படத்தின் ப்ரொமோஷனும் வேற லெவலில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஹெச் வினோத் என்கிட்ட அசிஸ்டென்டா இருந்தாரு.. படவிழாவில் ஆர் பார்த்திபன் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்!

English summary

In Iravin Nizhal movie promotion event, Parthiban throw his mic infront of A.R.Rahman. Later he apologies for his activity. Actually Parthiban's mic was not working in between his conversation with A.R.Rahnam. So he got angry and throw the mic. But rumours spread that Parthiban didn't like A.R.Rahman's question.