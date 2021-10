டவுன் ஆகிடாத அபிஷேக்.. சும்மாவே ஆடுவாரே.. பாவனி வேற இப்படி கொம்பு சீவி வீடுறாங்களே?

சென்னை: அபிநய், வருண் என யாருமே செட் ஆகாத நிலையில், பாவனி தற்போது அபிஷேக் உடன் நட்பு பாராட்டி வருகிறார்.

நிச்சயம் பாவனி கையில் உள்ள பஞ்ச தந்திர காயின் அபிஷேக்கை இந்த வார எலிமினெஷனில் இருந்து காப்பாற்றி விடும் என்றே தெரிகிறது.

அந்த அளவுக்கு அபிஷேக்கிற்கு ஆதரவாக பாவனி பேசும் காட்சிகள் ரசிகர்களை இரிடேட் செய்துள்ளது.

English summary

Pavani Reddy gives hope to Abishek Raja and lend her full support to him in this house. But Fans think both are playing a mind game between them.