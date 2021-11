வந்ததுமே அபிஷேக்கிடம் காயினை கொடுத்த பாவ்னி...என்னடா நடக்குது இங்க ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 48 வது நாளை எட்டி உள்ளது. இதில் 21 வது நாளில் எலிமினேஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்ட அபிஷேக் ராஜா 47 வது நாளில் மீண்டும் வைல்கார்டு என்ட்ரி மூலம் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளார்.

அவர் திரும்பி வந்தது ராஜு, இமான் அண்ணாச்சி உள்ளிட்ட பலருக்கும் விருப்பம் இல்லை. இதை அவர் வெளிப்படுத்தி விட்டனர். இந்நிலையில் வந்த முதல் நாளே பாவ்னிக்கு சப்பாத்தி ஊட்டி விடுகிறார். பதிலுக்கு பாவ்னியும், அபிஷேக்கிற்கு சாப்பாடு ஊட்டி விடுகிறார். இதை விரும்பாமல் ராஜுவிடம் புலம்புகிறார் இமான் அண்ணாச்சி.

பாவனியை ராஜு கட்டிப்பிடித்து கன்னத்தை கிள்ள வைக்க பிளான் பண்ண பிரியங்கா.. எல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா?

English summary

Pawni gave her coin to abishek raaja for the first day of his reentry. but priyanka adviced to return that to her.netizens questioned pawni about give coin to abishek.