முகத்தில் ரத்தம் வழிய…பிசாசாக மாறிய ஆண்ட்ரியா… பிசாசு 2 படத்தின் மிரட்டும் போட்டோஸ் !

சென்னை : வித்தியாசமான கதைகளை தேர்வு செய்து இயக்கி வரும் மிஸ்கின் தற்போது பிசாசு 2 திரைப்படத்தை இயக்கி உள்ளார்.

இப்படத்தில் நடிகை ஆண்ட்ரியா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

இத்திரைப்படத்தின் அனைத்து கட்ட படப்பிடிப்புகளும் முடிவடைந்த நிலையில், இப்படத்திலிருந்து ஆண்ட்ரியாவின் பிரத்யேக புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Pisasu 2 released few stills of Andrea Jeremiah from the film. In one of the still, blood stains are seen on her face.