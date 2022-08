திருச்சியில் விக்ரமை காண குவிந்த ரசிகர்கள்...CISF படையினர் தடியடியால் ஏற்பட்ட பரபரப்பு

திருச்சி : டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் கோப்ரா. ரசிகர்களால் நீண்ட காலமாக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருக்கும் கோப்ரா, ஆகஸ்ட் 31 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

7 ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோ தயாரத்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.கேஜிஎஃப் நாயகி ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி ஹீரோயினாக நடித்துள்ள இந்த படத்தில் இர்ஃபான் பதான், மியா ஜார்ஜ், கனிகா, மிருணாளினி ரவி, ரோஷன் மேத்தீவ், கே.எஸ்.ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டு பல காரணங்களால், பல தடைகளை தாண்டி இந்த படம் ரிலீசிற்கு தயாராகி உள்ளது. இந்த படத்தின் அப்டேட் ஒவ்வொன்றும் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது.

English summary

As per Vikram's Cobra promotion tour schedule today he landed in Trichy airport. Vikram fans waiting to see his favourite actor. But huge amount of fans together in airport and distured other passengers. Because of this reason CISF used latthicharge against Vikram fans.