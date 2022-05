கலங்க வைக்கும் விக்ரமின் போர் கண்ட சிங்கம்...இப்படி ஒரு செகண்ட் சிங்கிளா

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் செகண்ட் சிங்கிளாக போர்கண்ட சிங்கம் பாடல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மனதை கரைய வைக்கும் இந்த பாடல் லைக்குகளை அள்ளி வருகிறது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. 5 மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. படம் பற்றி வெளியாகும் தகவல்கள் ஒவ்வொன்றும் அனைவருக்கும் படம் பற்றிய ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது.

English summary

Kamal's Vikarm second single lyrical song released today. This is full of father -son sentiment song. With in 17 minutes this video gets 17,000 likes and 60,000 views. Fans are eagerly waiting for Vikram release.