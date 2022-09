பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு எனக்கே இன்னும் டிக்கெட் கிடைக்கல.. தஞ்சாவூரில் தவிக்கும் பார்த்திபன்!

சென்னை: பிவிஆர் உள்ளிட்ட அனைத்து மல்டிபிளக்ஸ் மட்டுமின்றி சாதாரண திரையரங்குகளிலும் பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமை வரை ஹவுஸ்ஃபுல் புக்கிங் ஆகி வருகிறது.

சென்னையில் உள்ள ஐமேக்ஸ் திரையரங்கமான பலாஸோவில் ஆன்லைன் டிக்கெட்டை ஆஃப் செய்து விட்டு நேரடியாக வந்து வாங்க சொல்ல, அதற்கே பெரும் கூட்டம் நிற்கிறது.

இயக்குநர் மணிரத்னமின் பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பார்க்க ஒட்டுமொத்த திரை ரசிகர்களும் காத்திருக்கும் நிலையில், பார்த்திபனுக்கே டிக்கெட் கிடைக்கவில்லை என புலம்பி உள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வனை வீழ்த்த முடியாது.. விக்ரம் வேதா இயக்குநரே இப்படி சொல்லிட்டாரே!

Ponniyin Selvan actor Parthiban feels for not getting ticket for PS1 in his twitter handle and he will come to instagram live for all Ponniyin Selvan fans at today 3pm. Parthiban done a Chinna Pazhuvettaraiyar role in Ponniyin Selvan.