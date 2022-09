Ponniyin Selvan Box Office Prediction: முதல் நாளே உலகளவில் 100 கோடி வசூலை தொடுமா பொன்னியின் செல்வன்?

சென்னை: இதுவரை எந்தவொரு தமிழ் படத்துக்கும் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு எழுந்துள்ளதாக தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பாகுபலி 2ம் பாகத்திற்கு படையெடுத்து வந்ததை போல மக்கள் இந்த முறை வருகின்றனர் என்றும், விக்ரம், கேஜிஎஃப் 2வுக்கு வந்ததை விட இரண்டு மடங்கு அதிக கூட்டம் என வெற்றி தியேட்டர் உரிமையாளர் ராகேஷ் கெளதமன் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல் நாளிலேயே பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் உலகளவில் 100 கோடி வசூலை எட்டுமா? என்கிற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு எனக்கே இன்னும் டிக்கெட் கிடைக்கல.. தஞ்சாவூரில் தவிக்கும் பார்த்திபன்!

English summary

Ponniyin Selvan Box Office Prediction is here. Mani Ratnam multi starrer epic movie will give another industry hit to Kollywood this year for sure buzz trending in Cinema Industry. Chiyaan Vikram, Karthi and Jayam Ravi a big multi starrer casting worked in this dream movie.