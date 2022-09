பொன்னியின் செல்வன் கேரக்டராக மாறிய நடிகர்களின் ட்வீட்..தாங்க முடியலடா சாமி..நெட்டிசன்கள் விமர்சனம்

பொன்னியின் செல்வன் பட ப்ரமோஷனுக்காக அதில் நடித்த நடிகர்கள் அந்த கேரக்டர்களாக தங்க ட்விட்டர் பக்கத்தை மாற்றி அளவளாவி வருகின்றனர்.

பட ப்ரமோஷனுக்காக எங்கள போட்டு வருத்தெடுக்கிறீர்களே தாங்க முடியலடா சாமின்னு நெட்டிசன்கள் அலறுகிறார்கள்.

பொன்னியின் செல்வன் டீமை வைத்து மீம்ஸ் போட்டு தள்ளுகிறார்கள். பொன்னியின் செல்வன் டீமுக்கு ஆதரவாகவும் சிலர் பதிவிடுகிறார்கள்.

English summary

For the promotion of Ponniyin Selvan film, the actors who acted in it are changing their Twitter pages to become those characters. The netizens are screaming, I can't bear it, you are harassing us for film promotion.'' They are pushing the Ponniyin Selvan team with memes. Some also post in support of Ponni's Selvan team.