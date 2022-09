தமிழ்நாட்டில் தரமான சம்பவம் செய்யும் பொன்னியின் செல்வன்... மற்ற மாநிலங்களில் என்னாச்சு?

சென்னை: தமிழில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' இன்று (செப் 30) திரையரங்குகளில் வெளியானது.

மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டை தவிர மற்ற மாநிலங்களில் பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்கு எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை என தகவல் சொல்லப்படுகிறது.

இணையத்தில் லீக்கானதா பொன்னியின் செல்வன்..படத்தை வைத்து ஆன்லைன் மோசடி!

English summary

Ponniyin Selvan film was released today in theatres. It has been reported that Ponniyin Selvan did not receive a big opening in other states except Tamil Nadu.