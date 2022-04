ப்ரீ ரிலீஸ் வியாபாரத்திலேயே பிரம்மாண்ட சாதனையை துவங்கிய பொன்னியின் செல்வன்

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் படம் தனது ப்ரீ ரிலீஸ் வியாபாரத்திலேயே இதுவரை எந்த ஒரு படமும் பார்க்காத மிக அதிகமான தொகைக்கு விற்பனையாகி தனது சாதனை மற்றும் பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனையையும் துவக்கி உள்ளது.

2022 ம் ஆண்டில் தமிழ் சினிமா அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்கள் அடுத்தடுத்து தோல்வி அடைந்து வருகின்றன. தமிழ் சினிமாவிற்கு ஏன் இந்த நிலை என ஒரு புறம் ரசிகர்கள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தாலும், மற்றொரு புறம் தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி இந்திய சினிமாவே அதிகம் எதிர்பார்க்கும் படங்களில் கமலின் விக்ரம், டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் ஆகிய படங்கள் உள்ளன.

English summary

According to sources,both the parts of Ponniyin Selvan post theatrical digital rights was sold a huge record amount. Ponniyil selvan digital rights was brought by popular ott platform for 125 crores. This popular platform earlier released several Suriya movies.