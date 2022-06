அடுத்த மாஸ் ரெடி...பொன்னியின் செல்வனுக்கு இப்படி ஒரு அசத்தல் பிளானா?

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்காக பிரம்மாண்ட பிளான் ஒன்றை படக்குழு ரெடி செய்துள்ளது. இது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

டைரக்டர் மணிரத்னத்தின் கனவு படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பொன்னியின் செல்வன். இந்திய திரையுலகின் பிரபலமான நடிகர், நடிகைகள் நடித்துள்ள இந்த படம் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களின் பட்டியலில் அடுத்து ரிலீசுக்காக காத்திருக்கிறது. விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, சரத்குமார், பிரபு, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா, ஜெயராம், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

According to latest sources, Ponniyin selvan first part was almost ready for release. Now team planned the teaser launch on July. Teaser launch and press meet will be held at Thanjavur. Almost final copy is ready. Official announcement will come soon.