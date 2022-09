மெல்ல ஓடத்தொடங்கி புலி பாய்ச்சல்..வேகம் காட்டிய பொன்னியின் செல்வன்..சாதித்த மணிரத்னம் டீம்

பொன்னியின் செல்வன் ஆரம்பித்தபோது அதன் எந்த அறிகுறியும் தெரியவில்லை. ஆனால் என்ன செய்யவேண்டுமோ அதை செய்தார்கள்.

கொரோனாவின் கொடிய காலக்கட்டத்தில் பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப்புகள் கடுமையான பிரச்சினைகள் இடையே நடந்தன.

விளம்பரம் செய்வதில் பெரிய அளவில் இல்லாமல் சாதாரணமாக தொடங்கிய டீசர் விழா பின்னர் சிறிது சிறிதாக பாய்ச்சல் காட்டி புலி வேகத்தில் பாய்ச்சல் காட்டியுள்ளது பொன்னியின் செல்வன் படக்குழு.

ஆந்திராவே அதிருது.. பொன்னியின் செல்வனை கொண்டாடும் டோலிவுட் ரசிகர்கள்.. மணிரத்னத்துக்கு சல்யூட்!

English summary

When Ponniyin Selvan started there was no sign of it. But they did what they had to do. During their critical period, the Ponniyin Selvan shoots of took place amidst serious problems. Ponniyin Selvan film team has shown Tiger leaps and bounds after the teaser event which started off casually without much publicity.