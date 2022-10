பொன்னியின் செல்வன் பார்க்க சென்னை வந்த ஐஸ்வர்யா ராய்… விக்ரம், கார்த்தியுடன் க்யூட் செல்ஃபி

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது,.

முதல் மூன்று நாட்களில் உலகம் முழுவதும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் பட்டையைக் கிளப்பி வருகிறது பொன்னியின் செல்வன்.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்ப்பதற்காக மும்பையில் இருந்து சென்னை பறந்துவந்துள்ளார் ஐஸ்வர்யா ராய்.

வந்தியத்தேவன் பெண்கள் பின்னால் திரியும் காதலனா? மணிரத்னம் மீது போலீசில் புகார்!

English summary

Mani Ratnam’s magnum opus Ponniyin Selvan 1, a much-awaited period drama, has long been making fans eager for its release. This film will break Tamil cinema box office records and will emerge as the best-opening Tamil film of the year. In this case, the Ponniyin Selvan team made a special show held for Aishwarya Rai in Sathyam Cinemas Chennai. After the show Aishwarya Rai, Vikram, and Karthi took selfies.