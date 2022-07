பொன்னியின் செல்வன் படவிழா தஞ்சையில் கிடையாதா...கோலிவுட்டையும் துரத்தும் கோயில் சென்டிமென்ட்

சென்னை : இந்திய சினிமாவே அதிகம் எதிர்பார்க்கும் வரலாற்று காவியமாக உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன். மணிரத்னத்தின் கனவு படமாக உருவாகி உள்ள இந்த படத்தை லைகா நிறுவனத்துடன் இணைந்து, மணிரத்னத்தின் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகளை படக்குழு ஏற்கனவே துவங்கி விட்டது.

சமீபத்தில் வருகிறான் சோழன் என்ற கேப்ஷனுடன் மோஷன் போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு, நேற்று விக்ரம் நடித்துள்ள ஆதித்ய கரிகாலன் கேரக்டரின் போஸ்டரை வெளியிட்டது. குதிரை மீது அமர்ந்தது போன்ற விக்ரமின் போஸ்டர் ,லைக்குகளை அள்ளியது.

English summary

According to latest sources, Ponniyin selvan team changed the teaser release event venue from Tanjore to Chennai. Initially it was planned in Tanjore temple. But many other VIPs are hesitate to participate in that function. So now movie makers changed the event to Chennai.