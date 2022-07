எம்ஜிஆரும், ரஜினிகாந்தும் பொன்னியின் செல்வனும்..நாவலின் கேரக்டர் பெயர்களை அடுக்கி அசத்திய ரஜினி

சென்னை: இன்று பொன்னியின் செல்வன் டீசர் வெளியாகியது. இந்தக்கதைக்கும் எம்ஜிஆருக்கும், ரஜினிகாந்துக்கும் பெரும் தொடர்பே உள்ளது. அதுகுறித்த சுவாரஸ்ய விஷயங்களை பார்ப்போம்.

சோழமன்னன் வரலாற்றை பொன்னியின் செல்வன் நாவலாக கல்கி எழுதியதை தமிழில் படமாக எடுக்க பலர் முயன்றும் முடியாமல் போக இறுதியில் மணிரத்னம் சாதித்துள்ளார்.

எம்ஜிஆர் ஆசைப்பட்டார், ரஜினி விரும்பிய நாவல் தற்போது பொன்னியின் செல்வனாக வெளிவந்துள்ளது.

வெளியானது பொன்னியின் செல்வன் டீசர்.. பிரபலங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா?

English summary

Ponniyin Selvan Teaser released today...There is a connection of this story with Rajinikanth and MG Ramachadran..Lets see the interesting facts about this in this story..