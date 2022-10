அமெரிக்காவில் மட்டும் 50 கோடி வசூல்.. இந்த ஞாயிறுடன் 500 கோடி வசூலை நெருங்குமா பொன்னியின் செல்வன்?

சென்னை: சியான் விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா மற்றும் பல பிரபல நடிகர்கள் நடிப்பில் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வனை கண் முன்னே காட்டினார் இயக்குநர் மணிரத்னம்.

செப்டம்பர் 30ம் தேதி வெளியான பொன்னியின் செல்வன் 15 நாட்களிலேயே 450 கோடியை நெருங்கி இமாலய சாதனையை படைத்துள்ளது.

கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தின் 450 கோடி வசூலையும் பொன்னியின் செல்வன் இந்த வார இறுதியில் தாண்ட உள்ளதாக கூறுகின்றனர்.

Ponniyin Selvan expected to reach 500 crore rupees in a couple of days. Mani Ratnam's epic saga movie Ponniyin Selvan part 1 done a huge box office hit at the all over the world. It beat Rajinikanth's overseas records too.