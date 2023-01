ஆத்தாடி.. சட்டையை தூக்கி 8பேக் காட்டிய ஹ்ரித்திக் ரோஷன்.. கண்ணு வச்ச பிகினி பேபி!

மும்பை: சிக்ஸ்பேக் எல்லாம் தாண்டி பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக்கான், ஹ்ரித்திக் ரோஷன் எல்லாம் 8பேக் உடன் போட்டோ போட்டு இந்த வயதிலும் இளம் நடிகர்களுக்கு செம டஃப் கொடுத்து வருகின்றனர்.

வயதுக்கு வந்த மகன்களுக்கு இணையாக 50 வயதை நெருங்கும் ஹ்ரித்திக் ரோஷனும் நடிகை சபா ஆசாத் உடன் ஜோடி போட்டு சுற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில், 2023ஐ எதிர்கொள்ள இந்த உடம்பு எப்படி இருக்கு என சட்டையை தூக்கி தனது 8பேக் உடம்பை ஹ்ரித்திக் ரோஷன் காட்டிய நிலையில், பிகினி பேபியான பூஜா பலேக்கர் போட்ட ட்வீட் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

சிக்ஸ்பேக் புகைப்படத்தை பதிவிட்ட மாஸ்டர் மகேந்திரன்.. உள்ளாடை குறித்தகமெண்ட்டுக்கு செம ரிப்ளை!

English summary

Pooja Bhalekar stuns at Hrithik Roshan recent 8 pack abs photos. Pooja Bhalekar tweeted, "Everyone is posting the best view they saw in 2022, but this is already the best view of 2023, nothing can beat this Hrithik Roshan."