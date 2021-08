சியானுடன் செல்ஃபி...மணிரத்னத்தை கூலாக்க உஷாராக பிரபல வில்லன் செய்த பலே காரியம்

சென்னை : விக்ரம் சமீபத்தில் தான் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கும் மகான் என பெயரிடப்பட்டுள்ள சியான் 60 படத்தின் ஷுட்டிங் வேலைகளை நிறைவு செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து தற்போது மணிரத்னம் இயக்கும் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இரண்டு பாகங்களாக தயாரிக்கப்பட்டு வரும் இந்த படம், தமிழில் இதுவரை வெளிவராத அளவிற்கு மிக காஸ்ட்லியாக பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மணிரத்னத்தின் கனவு படமாக மெகா ஸ்டார்கள் அதிகமானவர்கள் நடிக்கும் முதல் தமிழ் படமாக உருவாகி வருகிறது.

English summary

Babu Antony, who was a popular villain in the 90s starring in Ponni's Selvan, has recently shared selfie photos with Vikram on social media. Babu Antony shared not only Vikram but also the selfie he took with Aishwarya Lakshmi.