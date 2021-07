தளபதி 66 டைரக்டர் இவர் தான்...அச்சச்சோ உளறிட்டனே...பதறி போன இசை பிரபலம்

சென்னை : விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது.

போராடும் சிறுவன்.. சாப்பிடவும் முடியாமல், மூச்சு விடவும் முடியாமல்.. ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ்

இந்த படத்தின் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு ஜார்ஜியாவிலும், இரண்டாவது கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையிலும் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் மூன்றாம் கட்ட படப்பிடிப்பிற்கு படக்குழு தயாராகி வருகிறது. பீஸ்ட் படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளும் இப்போதே துவங்கப்பட்டு விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Actor and singer Krish wrongly leaked Thalapathy 66 update in his tweet for wishing director Vamshi Paidipalli. Later he deleted his tweet. Not yet know the reason behind he deleting his tweet.