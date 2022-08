'வாரிசு'ஷுட்டிங்கில் அசிங்கப்பட்டேன்...நொந்துபோய் பேட்டியளித்த பிரபல சீரியல் நடிகர்

சென்னை : 'வாரிசு' படத்தின் படப்பிடிப்பிற்கு வர சொல்லி தன்னை அசிங்கப்படுத்தி விட்டார்கள் என பிரபல நடிகர் ஒருவர் நொந்துபோய் பேட்டி அளித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது .

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் 'வாரிசு' படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை, விசாகப்பட்டினம், ஐதராபாத் என பல இடங்களில் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

குடும்ப பொழுதுபோக்கு, ஆக்ஷன் படமாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய நட்சத்திர கூட்டமே நடித்து வருகிறது. சமீபத்தில் தான் ஐதராபாத்தில் இருந்து விஜய் சென்னைக்கு வந்ததாகவும், விரைவில் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் துவங்கப்படும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

The interview given by actor Ravichandran saying that he was humiliated and sent on the set of Varisu has created a sensation on social media. Ravichandran is playing the role of Janardhan as Meena's father in the Pandian Store serial