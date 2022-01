தனுஷை பிரிந்த ஐஸ்வர்யா...இப்போ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகர் தனுஷும், அவரது மனைவியும் ரஜினியின் மூத்த மகளுமான ஐஸ்வர்யாயும் ஜனவரி 17 ம் தேதியன்று தாங்கள் பிரிய போவதாக அறிவித்தனர். திருமணமாகி 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரிய போவதாக முடிவு செய்திருப்பதாக இருவரும் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் அறிவித்தனர்.

இது பற்றி பல தகவல்கள் வெளியாகி, மீடியா, சோஷியல் மீடியா என அனைத்தும் பரபரப்பாகின. இவர்கள் இருவரும் தங்களின் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்ட ’கைதி’ வில்லன் ஹரிஷ் உத்தமன்.. மணப்பெண் யார் தெரியுமா?

English summary

Sources confirmed that aishwarya dhanush now concentrated in her work. She directing song for valentine's day. This song shooting will begin from Jan 25th to Jan 27th. Before that Aishwarya begins her work.