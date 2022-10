பிரபாஸ் பிறந்தநாள்.. தியேட்டரில் வெளியான பில்லா.. அனுஷ்கா பிகினி சீனுக்கு அப்படியொரு கொண்டாட்டம்!

ஹைதராபாத்: நடிகர் பிரபாஸின் 43வது பிறந்தநாள் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

ஆதிபுருஷ் படத்தில் இருந்து புதிய போஸ்டரும், ப்ராஜெக்ட் கே படத்தின் பிரத்யேக சூப்பர் ஹீரோ கை போஸ்டரும் வெளியாகி உள்ளன.

இந்நிலையில், பிரபாஸ் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தியேட்டரில் பில்லா திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சி வெளியான நிலையில், அதில் வரும் அனுஷ்காவின் அந்த காட்சியை ரசிகர்கள் கொண்டாடி தீர்த்துள்ள வீடியோ க்ளிப்புகளும், புகைப்படங்களும் வெளியாகி உள்ளன.

பிரபாஸின் ஆதிபுருஷ் டீசர் வெளியானது… அயோத்தியில் நடந்த பிரம்மாண்ட விழா…

English summary

Onbehalf of Actor Prabhas birthday, his Billa special shows screened today and fans over enjoyed the Anushka bikini scene at the theaters and they shared the videos in social media.