முத்தக் காட்சியா...அய்யய்யோ என்னால முடியாதுப்பா...அலறி ஓடும் டாப் ஹீரோ

மும்பை : முத்தக் காட்சியில் நடிக்க மிகவும் கூச்சப்பட்டு டாப் ஹீரோ ஒருவரே தயக்கம் காட்டுவதுடன், ஒவ்வொரு முறையும் டைரக்டரிடம் போய் முத்தக்காட்சி வேண்டுமா என்றும் கேட்டு வரும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் இவரா இப்படி, ஏன் இவருக்கு என்ன பிரச்சனை என பலரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

நடிகர்கள் பலருடன் முத்தக்காட்சி உள்ளிட்ட நெருக்கமான காட்சிகளில் நடிக்க மறுத்து நடிகைகள் பலர் பட வாய்ப்புக்களை போன கதையெல்லாம் நடந்துள்ளது. ஆனால் முத்தக்காட்சிகள் என்பது தற்போது அனைத்து படங்களிலும் சர்வ சாதாரணமாக மாறி விட்டது. ஆனால் தற்போது கூட பலரின் ஃபேவரைட் ஹீரோ ஒருவர் முத்தக்காட்சியில் நடிக்க தயங்கி வரும் தகவல் பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. அதையும் அவரே ஓப்பனாக கூறி உள்ளார்.

English summary

In Radhe shyam promotion event in Mumbai, prabhas interact with media and said he feel uncomfortable during kissing scenes. Every time he asked to director is this scene is necessary. But director radhakrishna kumar convinced him and said this scene was demanded for script.