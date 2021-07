ஆசியாவிலேயே அழகான ஆண் இவர் தானாம்...கலகலத்து போன டாப் ஹீரோக்கள்

சென்னை : சமீபத்தில் Fancy Odds என்ற விளையாட்டு நிறுவனம், டாப் 10 most Handsome Asian Men பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் எத்தனை பேர் பங்கேற்றார்கள் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் உலகின் பல நாடுகளை சேர்ந்த பிரபலங்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

டாப் 10 most handsome asian men பட்டியலில் பாகிஸ்தானின் இம்ரான் அப்பாஸ் நஹ்வி, ஜப்பானின் ஜின் அகானிஷி, சீனாவின் ஹுயாங் ஷியாமிங் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர். பல நாட்களுக்கு முன்பே இந்த பட்டியலை இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது Fancy Odds நிறுவனம்.

அடேங்கப்பா.. 500 கோடி பட்ஜெட்டா.. பூஜையுடன் ஆரம்பமானது பிரபாஸ் 21.. அமிதாப் பச்சன் பங்கேற்பு!

English summary

Fancy Odds released Top ten most handsome asian men list in their website. Prabhas is in top position in the list and this became the reason for the revealation of the list.