சம்பளத்தை ஒரேடியாக இரண்டு மடங்கு உயர்த்திய லவ் டுடே ஹீரோ... அடிச்சான் பாரு பம்பர் ஜாக்பாட்

சென்னை: ஜெயம் ரவி நடித்த கோமாளி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் பிரதீப் ரங்கநாதன்.

அதனைத் தொடர்ந்து அவர் இயக்கி ஹீரோவாக அறிமுகமான லவ் டுடே கடந்த நவம்பர் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

2கே கிட்ஸ்களை குறிவைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம், அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

பிரதீப் ரங்கநாதனின் அடுத்தப் படம் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அவர் தனது சம்பளத்தை உயர்த்திவிட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Pradeep Ranganathan made his debut as a director with the movie Komali. After that, the film Love Today directed by Pradeep became a huge success. Following this, he is expected to direct a film starring Rajini. In this, Pradeep Ranganathan will get a salary of Rs.3 crore for his new film.