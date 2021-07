அந்தகன் பட ரிலீஸ் எப்போ...படக்குழு வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட்

சென்னை : இந்தியில் காமெடி, கிரைம் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்ட படம் அந்ததுன். இந்த படத்தில் ஆயுஷ்மான் குரானா, ராதிகா அப்தே, தபு ஆகியோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்தனர். இந்த படம் தான் தற்போது அந்தகன் என்ற பெயரில் தமிழில் ரீமேக் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது பார்வையற்ற பியானோ இசைக் கலைஞரைப் பற்றிய கதை. பல சிக்கல்களில் இருந்து இவர் எப்படி மீண்டு வருகிறார் என்பது தான் படத்தின் கதை. அடுத்து அவரது வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை சுவாரஸ்யமாக சொல்லி இருப்பார்கள்.

English summary

Prasanth starring andhagan movie shooting wrapped up recently. Movie team planned to release this movie for september release. In the middle of the august, movie team will go to foreign for shoot some more scenens.