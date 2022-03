விஜய் சார் போனுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன்...பல வருடமாக காத்திருக்கும் பிரேமம் டைரக்டர்

சென்னை : 2013ம் ஆண்டு நேரம் என்ற பைலிங்குவல் படத்தை இயக்கி டைரக்டராக சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் டைரக்டர் அல்போன்ஸ் புத்திரன். தமிழ், மலையாளம் என இரு மொழிகளில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் பெரிய அளவில் பேசப்படவில்லை.

முதல் படமே ஃபிளாப் ஆனதால் மலையாளம் பக்கம் சென்ற ஆல்போன்ஸ் புத்திரன், இரண்டாவது படமாக நிவின் பாலி, சாய் பல்லவியை வைத்து பிரேமம் என்ற படத்தை இயக்கினார். இந்த படம் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது. மலையாளத்தில் சூப்பர் ஹிட்டான இந்த படம் பிறகு தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு, ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

Premam director Alphonse Puthren's response to fans' questions on Facebook He said that after Premam's release, Vijay called him and he had already met Vijay once. He was waiting for Vijay's phone call, and once it came, the movie with Vijay would be confirmed on that day.