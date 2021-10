அப்போ நிருப் கையில மருதாணி போட்டீங்களா பிரியங்கா? #Priyankaவை டிரெண்ட் செய்து திட்டும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: நான் ஒரு பாசிட்டிவ் கிரியேட்டர் என போலியாக வேஷமிட்டு ஓட்டுக்களை கவர திட்டமிட்ட பிரியங்காவின் முகத்திரை இரு வாரத்திலேயே கழண்டு விழுந்து விட்டதாக பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் ஹாஷ்டேக் போட்டு திட்டி வருகின்றனர்.

அக்‌ஷரா ரெட்டி பேப்பரில் எழுதி காட்டியது தவறு என சண்டை போட பிரியங்காவுக்கு கொஞ்சம் கூட தகுதியில்லை என்றும் நிரூப் கையில் பிரியங்கா ஏன் எழுதி காட்டினார் என்றும் ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஆதாரத்துடன் வெளுத்து வாங்கி வருகின்றனர் ரசிகர்கள்.

பாத்ரூமில் மோசமான ஆட்டத்தை போட்ட பிரியங்காவை பார்க்கவே அருவருப்பாக இருப்பதாக கமெண்ட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Priyanka also do the same thing in Niroop’s hand and Why she targeting Akshara in front of everyone; Netizens slammed Priyanka for her cheap behavior.