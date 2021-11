சென்னை: 3வது புரமோவில் பேக் ஷாட்டில் காட்டியபோதே அபிஷேக் ராஜா தான் வைல்டு கார்டு என்ட்ரி என அறிவித்து விட்டோம்.

நிகழ்ச்சியில் அபிஷேக் ராஜா 9ம் நம்பர் பாக்ஸை அண்ணாச்சி பின் பக்கமாக சென்று பிளான் போட்டு திறக்க அதிரடி என்ட்ரி கொடுத்தார்.

பாவனி, பிரியங்காவுக்கு அபிஷேக்கின் ரீ என்ட்ரி ஆனந்த கண்ணீரையே வரவழைத்து விட்டது.

பாவனி பற்றி பேசி ஐக்கியை அழவைத்த அண்ணாச்சி.. அபிநய் செய்த செயலால் அவுட்டான ஐக்கி!

English summary

After Abishek Raja eliminated from second week in Bigg Boss Tamil 5 season with less votes now he came as a wild card entry to Bigg Boss house.