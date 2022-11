பிரியங்கா சோப்ரா மோசடி செய்து உலக அழகிப் போட்டியில் வென்றாரா?… பத்த வச்ச மாடல் அழகி

அமெரிக்கா: 2000ம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலக அழகிப் போட்டியில் பிரியங்கா சோப்ரா பட்டம் வென்றார்.

உலக அழகி பட்டம் வென்ற பிரியங்கா சோப்ரா அதன் பின்னர் பாலிவுட் திரையுலகில் கொடிகட்டி பறந்தார்.

உலக அழகி, பாலிவுட் முன்னணி நடிகை என வலம் வந்த பிரியங்கா சோப்ரா மீது தற்போது மிகப் பெரிய மோசடி குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

அடக்கி வைத்திருந்த ஆத்திரம்.. எரிமலையாய் வெடிக்குது.. ஈரானிய பெண்களுக்கு பிரியங்கா சோப்ரா ஆதரவு!

English summary

Priyanka Chopra won the Miss World pageant in 2000. After that, she got the opportunity to become an actress in Bollywood. In this case, a model named Leilani McConney of Barbados has accused Priyanka Chopra of winning the Miss World title by fraud.