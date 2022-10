அடக்கி வைத்திருந்த ஆத்திரம்.. எரிமலையாய் வெடிக்குது.. ஈரானிய பெண்களுக்கு பிரியங்கா சோப்ரா ஆதரவு!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா ஈரானிய பெண்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு தனது முழு ஆதரவை அளித்து பதிவிட்டுள்ள கருத்து சோஷியல் மீடியாவில் பற்றி எரிகிறது.

ஹிஜாப் சரியாக அணியாததால் மஹ்சா அமினி எனும் இளம் பெண் ஈரானில் போலீஸ்காரர்களின் சித்தரவதையால் கோமாவுக்கு சென்று உயிரிழந்த சம்பவம் உலகையே உலுக்கி உள்ளது.

மஹ்சா அமினியின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு ஈரானில் மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடித்துள்ள நிலையில், நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார்.

Priyanka Chopra raises her voice and lends support for Anti-Hijab protest in Iran grabs worldwide attention. Many Popular actors also ready to support for Iranian women protest to seek justice for Mahsa Amini's death.