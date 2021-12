ஒவ்வொரு வாரமும் அண்ணாச்சியை நாமினேட் பண்றேன்...ஓப்பனாக சொன்ன பிரியங்கா

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 62 வது நாளான இன்றைய எபிசோட்டை தொகுத்து வழங்க மீண்டும் கமல் வந்துள்ளார். தான் விரைவில் குணமடைய வேண்டிக் கொண்ட அனைவரின் அன்பிற்கும் வந்த உடனேயே நன்றி சொல்லி நிகழ்ச்சியை துவக்கினார் கமல்.

நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் 61 வது நாள் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் காட்டப்பட்டன. இதில் ஆரம்பத்தில் வழக்கம் போல் சிறு பிரச்சனைகளுடன் துவங்கி, பிறகு பெயிண்ட் டாஸ்கில் அனைவரும் ஒற்றுமையாக விளையாடினர். இதற்காக வழங்கப்பட்ட பரிசினையும் சந்தோஷமாக ஹவுஸ்மேட்கள் பகிர்ந்து கொண்டனர்.

English summary

Priyanka openly said to pawni that she nominate annachi everyweek of nomination. she told that she sprayed darkly on annachi's photo on the time of nomination. netizens shocked about this priyanka's statement.