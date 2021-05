மாணவிகளின் புகாரை பார்த்து மனசே உடைஞ்சு போச்சு.. ஆசிரியரின் சில்மிஷம்.. அர்ச்சனா கல்பாத்தி உருக்கம்!

சென்னை: பிஎஸ்பிபி பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் மீதான பாலியல் புகார் குறித்து பிரபல தயாரிப்பாளரான அர்ச்சனா கல்பாத்தி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கேகே நகரில் இயங்கி வரும் பிஎஸ்பிபி பள்ளி பாலியல் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது. இந்திப் பள்ளியில் வணிகவியல் ஆசிரியராக பணிபுரிபவர் ராஜகோபாலன்.

இவர் தன்னிடம் பயிலும் மாணவிகளுக்கு ஆபாசமாக வாட்ஸ்அப் மெஸேஜ் அனுப்புவது, அநாகரிகமாக பேசுவது என இருந்து வந்துள்ளார்.

English summary

Producer Archana Kalpathi has tweeted about PSBB school teacher Rajagopalan. She says Sexual harassment cannot be normalised It was heartbreaking to see stories about this commerce teacher in PSBB.