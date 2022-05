ஹாலிவுட் படங்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் கேஜிஎஃப் 3...ரிலீஸ் தேதியையே அறிவித்த தயாரிப்பாளர்

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனையை தொடர்ந்து கேஜிஎஃப் 3 படத்தை இயக்க போவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தார் டைரக்டர் பிரசந்த் நீல் அறிவித்தார். ஆனால் அதற்கும் ஒரு படி மேலே போய் ரிலீஸ் பற்றிய அப்டேட்டையும் வெளியிட்டு விட்டார் தயாரிப்பாளர்.

கன்னட டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் 2018 ம் ஆண்டு இயக்கிய கேஜிஎஃப் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக உருவாக்கப்பட்டது உருவாக்கப்பட்டது கேஜிஎஃப் 2. இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட இந்த படம், பெரும் வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது. பல படங்களின் சாதனைகளை முறியடித்து திரையுலகையே மிரள வைத்துள்ளது.

ஐஸ்வர்யா ராய் குறித்து கேலி பேச்சு … சரியான பதிலடி கொடுத்த கேஜிஎஃப் 2 நடிகை!

English summary

KGF Producer Vijay Kiragandur confirmed that KGF Chapter 3 shooting will begin after Saalar shooting. They plan to begin the shoot for KGF 3 aster October this year. He hope to release the film by 2024. This film will create csomething like Doctor Strange - Marvel kind of Universe movies.