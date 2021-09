தலைவி படத்திற்கு 5 தேசிய விருதுகள் கன்ஃபார்ம்... அடித்துச் சொல்லும் தயாரிப்பாளர்

ஐதராபாத் : டைரக்டர் ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில் கங்கனா ரணாவத், அரவிந்த்சாமி நடித்துள்ள தலைவி படம் செப்டம்பர் 10 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி ஐதராபாத்தில் நேற்று நடைபெற்றது.

மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் ஜெயலலிதாவாக கங்கனாவும், எம்ஜிஆர் ரோலில் அரவிந்த் சாமியும், சசிகலா ரோலில் பூர்ணாவும் நடித்துள்ளனர்.

மார்ச் மாதமே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய தலைவி படம் தமிழக சட்டசபை தேர்தல், கொரோனா, லாக்டவுன், தியேட்டர்கள் மூடல் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் தள்ளி போனது. ஆனால் தியேட்டர் ரிலீஸ் என்பதை உறுதி செய்த படக்குழு, தற்போது ரிலீஸ் தேதியை உறுதி செய்துள்ளது.

English summary

Thalaivi producer vishnu vardhan indhuri spoke in pre release function that thalaivi would earn atleast 5 national awards. if it is less it would make upset. kangana also hoped that thalaivi would receive national awards.