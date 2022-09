“பிரைவேட் ஜெட்ல ஹனிமூன் போறோம்”: Wanted-ஆக வந்து வண்டியில் ஏறும் லிப்ரா ரவி, மகாலட்சுமி ஜோடி

சென்னை: தமிழில் சுட்ட கதை, நளனும் நந்தினியும் போன்ற படங்களை தயாரித்தவர் லிப்ரா ரவி எனப்படும் ரவிந்திரன் சந்திரசேகரன்.

இவர் கடந்த வாரம் சின்ன திரை நடிகை மகாலாட்சுமியை இரண்டாவது திருமணம் செய்துள்ளார்.

இந்த காதல் ஜோடி குறித்து தொடர்ச்சியாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகளும் வதந்திகளும் ஒருசேர வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

17 தியேட்டர்களை மட்டும் கொடுத்தால் படத்தை எப்படி ரிலீஸ் செய்வது-ரவீந்தர் சந்திரசேகரன்

"மஹாலட்சுமி போல ஒரு பொண்ணு கிடச்சா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்ன்னு சொல்வாங்க. ஆனா அந்த மகாலட்சுமியே வாழ்க்கைல கிடச்சா? Coming soon live in FAT MAN FACTS... Kutty story with my pondatiiiii" என திருமண நாளின் போது லிப்ரா ரவி பதிவிட்டிருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் ரீல்ஸ் செய்த வீடியோக்களையும் ஷேர் செய்துவந்தார். இதனைப் பார்த்த நெட்டிசன்கள், லிப்ரா ரவியின் உருவத்தை வைத்து ட்ரோல் செய்தனர். ஆனால், அவை எதையும் கண்டுகொள்ளாத ரவீந்திரன் - மகாலட்சுமி ஜோடி, தங்கள் திருமண வாழ்வை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Producer Libra Ravi and Serial actress Mahalakshmi got married in Tirupati last week. Libra Ravi shared a photo of himself standing in front of a flight with his wife Mahalakshmi. Also, Ravi has explained the photo