கப்பு முக்கியம் பிகிலு...ராஜுவுக்கு வித்தியாசமாக வாழ்த்து சொன்ன தயாரிப்பாளர்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை கமல் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்த நிகழ்ச்சி 35 நாட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக நடந்து வருகிறது. இன்றோடு இந்த நிகழ்ச்சி ஐந்து வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது.

18 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்ட நிலையில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் 4 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். தற்போது 14 பேர் போட்டியாளர்களாக உள்ளனர். முந்தைய சீசன்களை போல் இந்த சீசனிலும் விஜய் டிவி பிரபலங்களான ராஜு ஜெயமோகன் மற்றும் பிரியங்கா ஆகியோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த ஃபேஷன் ஷோ... கண்ணாடி அணிந்து கலக்கல் வாக் போன ஹவுஸ்மேட்ஸ்.. வின்னர் யாரு?

Producer of Raju starred natppuna yenanu theriuma movie, Raviender Chandrasekar shared his wishes on Raju- tharika's first wedding anniversary. he also captioned that, happy married life raju. cuppu mukkiyam bikilu. but this couple are not together on wedding day. because of bigg boss 5.