தளபதி 69, 70 படங்களை இயக்கப் போறது இவங்க தானா? எதிர்பார்ப்பை கிளப்பிய பூஜை வீடியோ!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் தளபதி 67 படத்தின் பூஜை வீடியோவில் திடீரென சில இயக்குநர்கள் கலந்து கொண்டதை பார்த்து விஜய் ரசிகர்கள் ஸ்டன் ஆகி உள்ளனர். அடுத்தடுத்த படங்களின் இயக்குநர்களை புக் செய்து விட்டாரா நடிகர் விஜய் என்றும் கேள்விகள் கிளம்பி உள்ளன.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் மாஸ்டர் படத்தில் நடித்த விஜய் மீண்டும் அதே இயக்குநருடன் தளபதி 67 படத்திற்காக கூட்டணி அமைத்துள்ளார்.

தளபதி 68 திரைப்படத்தை இயக்குநர் அட்லீ இயக்கப் போவதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வரும் நிலையில், தளபதி 69 மற்றும் தளபதி 70 படங்களுக்கான இயக்குநர்களையும் நடிகர் விஜய் முடிவு செய்து விட்டாரா என்றும் ரசிகர்கள் தளபதி 67 பூஜை வீடியோவில் தென்பட்ட இயக்குநர்களை வைத்து கணிக்கத் தொடங்கி உள்ளனர்.

தளபதி 67 பட பூஜையில் லோகேஷ் கொடுத்த ஹின்ட்.. கண்டிப்பா அப்போ இது LCU தானா? சீக்கிரம் சொல்லிடுங்க!

Directors Pushkar Gayathri and Karthik Subbaraj attended Thalapathy 67 Pooja leads to they will make Thalapathy 69 and 70 movies talks trending in Kollywood. They also narrated few stories to Actor Vijay details also leaked in Cinema Industry.