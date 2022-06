ராதிகாவை நான் ஏன் அம்மான்னு கூப்பிடனும்...ஓப்பனாக பேசிய வரலட்சுமி

சென்னை : பேட்டிகளில் குடும்ப விஷயங்கள் பற்றி பேசுவதை பெரும்பாலும் தவிர்க்கும் நடிகை வரலட்சுமி, தற்போது ராதிகா பற்றியும், தங்களிடையேயான உறவு பற்றியும் ஓப்பனாக பேசி இருப்பது இணையத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் சரத்குமாரின் மகளான வரலட்சுமி, தென்னிந்திய மொழி சினிமாவில் பிரபலமான நடிகையாக இருந்து வருகிறார். தமிழில் போடா போடி படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமான இவர் கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு தமிழ் என பல மொழிகளில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

தெலுங்கு, கன்னடத்தில் இவர் நடித்த பல படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆகி வருகின்றன. இவரது நடிப்பையும் அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர். சண்டைக்கோழி 2, சர்க்கார் படங்களுக்கு பிறகு தமிழில் தற்போது வில்லி கேரக்டர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வரலட்சுமியாக தான் இருக்கிறார்.

English summary

In her recent interview, Varalaxmi Sarathkumar said that Raadhika is not my mom. She is her father's second wife. How she call Raadhika as Mom. Varalaxmi also compaired with dog people who were comment on her family and relationship with Raadhika.