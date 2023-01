Bigg Boss Tamil 6: எவிக்சன் ஆன ரச்சிதாவுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்... சம்பளம் மட்டும் இத்தனை லட்சமா?

சென்னை: விஜய் டிவியில் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இறுதிப் பகுதியை எட்டியுள்ளது.

இதுவரை நடந்த சீசன்களில் இதுதான் சுவாரஸ்யம் மிக குறைவாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் போட்டியாளர்களில் பலரும் எதுக்கு வீண் வம்பு என Safe Game ஆடுவதாகவும் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் ரொம்பவே பொறுமையாக விளையாடிய ரச்சிதா நேற்றைய தினம் எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

சத்தமே இல்லாமல் சண்டையை மூட்டிவிட்ட பிக்பாஸ்..ஏடிகேக்கு கட்டம் சரியில்லை போல..நெட்டிசன்ஸ் கிண்டல்!

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 91st day. In this case, Rachitha was evicted from the Bigg Boss house this week. It has been reported that Rachitha, who played for a total of 91 days, was paid a total salary of 26 lakhs.