டைரக்டராக அவதாரம் எடுக்கும் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்ஸ்...லாரன்ஸின் துர்கா லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

சென்னை : நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் புதிய படமான துர்கா படத்தின் டைரக்டர் பற்றிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை லாரன்ஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

நடிகர், டைரக்டர், நடன இயக்குனர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர் ராகவா லாரன்ஸ். இவர் வரிசையாக பல படங்களில் பிஸியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் லீட் ரோலில் நடிக்கும் படத்திற்கு துர்கா என பெயரிடப்பட்டுள்ளதாக சில மாதங்களுக்கு முன் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

தந்தை தயாரிப்பில் இணையும் பிரபல நடிகர்... ஆர்ப்பாட்டமான பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

English summary

Raghava lawrence revealed that his Durga movie will directed by stunt masters Anbariv. He shared this news on his twitter page with selfie which he took along with Anbariv. Recently durga movie poster was released. this is also a horror movie. Lawrence is to produce this movie under Raghavendra productions.